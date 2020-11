Covid e Crisi: il Comune di Montecorvino mette a disposizione dei negozi il suo sito web

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si chiama “AmaMontecorvinoPugliano”, l’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Chiola e proposta della delegata alle Attività Produttive, Teresa Di Meo. Il progetto mira ad incentivare il commercio locale favorendo la pubblicizzazione delle attività commerciali attraverso il sito web istituzionale www.comune.montecorvinopugliano.sa.it e sulla pagina Facebook @amamontecorvinopugliano, tramite queste piattaforme di comunicazione, le attività potranno ottenere una visibilità notevole ai propri prodotti o servizi offerti, e i cittadini-acquirenti potranno reperire informazioni in maniera facile e rapida.

Sebbene molte attività debbano restare chiuse in virtù del DPCM, a loro è data la possibilità di vendere i propri prodotti e servizi online, con questo servizio, offerto gratuitamente dal Comune, i cittadini potranno visualizzare rapidamente i servizi offerti, come la consegna a domicilio o la possibilità di prenotare gli acquisti tramite i canali di comunicazione messi a disposizione dai commercianti. L’iscrizione all’iniziativa da parte dei commercianti è totalmente gratuita e può avvenire in qualsiasi momento sottoscrivendo un semplice protocollo d’intesa.

«Dietro ogni attività commerciale – afferma il Primo Cittadino Alessandro Chiola - ci sono famiglie che ogni giorno investono sul territorio, ci sono persone che con il loro impegno illuminano le nostre piazze e strade. Abbiamo visto cosa significa vedere quelle vetrine serrate, con l’approssimarsi del Natale, per in nostri acquisti abbiamo la possibilità di preferirli e dargli l'opportunità di crescere anche in questo momento difficile». «Abbiamo predisposto – spiega la delegata Teresa Di Meo - una sezione dedicata alle attività commerciali e produttive sul sito dell'Ente per dare ai cittadini la possibilità di contattarli in modo rapido, sicuro e veloce. Scegliendo “AmaMontecorvinoPugliano”, si sceglie di contribuire alla crescita di tutte quelle attività che continuano a credere che Montecorvino Pugliano possa essere un volano di crescita. Crediamoci insieme, preferendo Montecorvino Pugliano».

Le aziende interessate potranno inviare una mail al seguente indirizzo amamontecorvinopugliano@gmail.com e verranno ricontattate dagli uffici preposti.