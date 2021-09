Il Governo indonesiano sceglie un’azienda salernitana per combattere il Covid-19

Il covid e le sue varianti non si fermano nonostante le precauzioni prese su più fronti per abbattere il virus; sebbene le prospettive mostrino un calo dei contagi, l’ombra di nuove ondate non cessa di spaventare. A scendere in campo con un prodotto interamente progettato e costruito in Italia, made in Salerno, ci pensa il Governo Indonesiano, attraverso uno dei suoi esponenti politici più importanti, il Governatore della regione di Bengkulu, Rohydin Mersyah. Il 9 settembre un rappresentante del Governo del grande paese del sud-est asiatico, incontrerà i vertici aziendali e della produzione della società salernitana per suggellare l’accordo commerciale.

I dettagli

Si parla della vendita di circa 120.000 device altamente tecnologici atti a sanificare gli indoor tramite tecnologia UVGI, in grado di inattivare il Virus Sars-Cov-2 e qualunque delle sue attuali e future varianti, attraverso il meccanismo di danneggiamento delle eliche di DNA ed RNA del virus. Il valore della prima commessa è pari a circa 240 milioni di euro in 5 anni. Luoghi pubblici, come scuole, enti, uffici, mezzi di trasporto, saranno i destinatari dell’ordinativo iniziale di Stericlair. Un prodotto all’avanguardia mondiale per quanto riguarda la sanificazione ambientale che è riuscito a catturare l’interesse di un Paese in assoluta ascesa economica (attualmente si posiziona come la sedicesima economia mondiale, pronta ad entrare nella top ten in pochi anni). Già da tempo le autorità governative indonesiane avevano mosso passi importanti verso acquisizioni internazionali di dispositivi di sanificazione ad alta tecnologia, che si sono poi concretizzati con l’attuale accordo già ufficializzato.