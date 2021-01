Covid-19: torna la possibilità di sedersi nei bar per 2 giorni, ipotesi Stato d'Emergenza fino a luglio

Anche la Campania giovedì 7 e venerdì 8 sarà zona gialla. Soddisfatte, Confesercenti e Fiepet per il via libera da parte di Palazzo Santa Lucia. Anche se per soli due giorni dopo moltissimo tempo, dunque, anche la nostra regione allenterà le misure restrittive, applicando quanto stabilito dal Governo.

In sintesi

5-6 gennaio: ZONA ROSSA

7-8 gennaio: ZONA GIALLA – aperti bar e ristoranti. fino alle 18, dopo tale orario solo asporto e consegna a domicilio.

9-10 gennaio: ZONA ARANCIONE - bar e ristoranti possono effettuare solo asporto e domicilio.

Dall’11 gennaio, dunque, si ritornerà alla suddivisione in fasce in base ai monitoraggi previsti per il giorno 8 gennaio.



La proroga dello Stato d'Emergenza

Intanto, il governo di Giuseppe Conte vuole prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio 2021 mentre prepara per il 15 gennaio un nuovo decreto legge e/o un nuovo Dpcm per prolungare il sistema della zona gialla, arancione e rossa in tutta Italia che, con la modifica dell'indice di contagio Rt sarà più facile estendere alle regioni entro l'11 gennaio (l'8 è atteso il report dell'Iss). Intanto il virologo Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, annuncia 15 milioni di vaccinati entro giugno.