Crisi economica a Salerno, Ferrara: "Puntiamo ai distretti commerciali con il Pnrr"

La crisi del commercio sta colpendo anche la città di Salerno dove sono numerosi i negozi che stanno abbassando per sempre le proprie saracinesche. Ultima in ordine di tempo l’attività “Geox” di Corso Vittorio Emanuele, che ha destato non poco scalpore tra i salernitani. E’ consapevole della crisi economica nazionale che, inevitabilmente, sta avendo ripercussioni anche a livello locale, l’assessore al commercio e al turismo Alessandro Ferrara: “Non solo abbiamo il Covid, che ha creato non pochi problemi e provocato una situazione particolarmente disagiata. Ma, nella fase pre-Covid, avevamo già una pressione fiscale al 58,8%, un’inflazione al 4.6%, un debito pubblico non indifferente, che ovviamente si ripercuote a cascata sugli enti locali che vivono di entrate tributarie e che, quindi, nell’erogare i servizi hanno grandi difficoltà”.

L'annuncio

Ferrara, però, guarda avanti: “Il Comune di Salerno ha approvato una delibera di indirizzo sui distretti commerciali che vanno a ricollegarsi ai distretti turistici. Questa è l’unica economica circolare che attraverso le istituzioni (Comuni, Province, Regioni) si mette in atto un procedimento, quello del Pnnr, che, attraverso un’attività progettuale, punta a dare nuova linfa all'economica". Dopo la delibera guarda ai distretti commerciali. “Noi dobbiamo partecipare all’avviso pubblico; si darà mandato al Suap che convocherà tutte le organizzazioni (come Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Camera di Commercio ecc..), poi lì metteremo in atto la linea di indirizzo per iscriversi all’albo apposito e partecipare, attraverso il Pnrr, con i progetti che verranno elaborati dal Comune e dagli altri enti disposti a lavorare in questa direzione”.