Crisi economica, Confesercenti Salerno: "Prosegue stillicidio delle imprese"

“I dati macroeconomici e l’andamento epidemiologico nonostante la rassicurazione di vaccini anticovid già pronti non attenuano lo stillicidio lento ma inesorabile delle micro imprese salernitane e la crisi economica si aggrava sempre più. Tutti i settori, tranne alcuni del comparto alimentare e le grosse catene dell’e-commerce, rientrano tra le fasce colpite dalla crisi, chiudono artigiani, partite Iva, commercianti storici, imprese di servizi e anche gli operatori del settore turistico cominciano a percepire un clima davvero pesante per le proprie attività”. A tracciare un quadro preoccupante è la Confesercenti Salerno che, in una nota, descrive la drammatica situazione che stanno attraversando le imprese del territorio salernitano.

La crisi profonda

Una fotografia tra lockdown e limitazioni che “certifica uno stato di salute socio economica davvero al limite anche per la nostra amata terra salernitana così come certificano anche gli ultimi dati camerali. Miliardi di euro, tanti, bruciati nel 2020 per il settore turistico per la crisi del “viaggio”, settori dei pubblici esercizi spesso legati proprio al settore turistico praticamente in ginocchio, artigiani e professionisti sempre più in difficoltà e misure di sostegno purtroppo non in linea con tempistiche ed aspettative degli imprenditori che molto spesso sono i primi lavoratori della propria azienda”. Ecco disegnato il quadro della nuova povertà dilagante nel mezzogiorno italiano. “Il settore turistico perderà ancora nel primo trimestre del 2021 e questo allontana ancora nell’immaginario collettivo la percezione di un orizzonte vero di ripartenza, il Paese arranca tra misure di supporto arrivate e molte soltanto annunciate. Un momento di grande cambiamento e destabilizzazione certamente – dichiara il presidente provinciale Raffaele Esposito - lo abbiamo raccontato quasi quotidianamente da marzo in poi, catalizzando la rabbia e la disperazione di tutte le nostre categorie associate e rappresentate ai tavoli di lavoro istituzionali locali, regionali e nazionali, soprattutto dopo la prima parte dell’emergenza per scongiurare la crisi del commercio tradizionale, spina dorsale socio economica e patrimonio imprescindibile, delle nostre comunità, dei nostri quartieri e delle nostre città”. Per il leader di Confesercenti “oggi anche il settore del Turismo quello che per primo ha affrontato la prima ondata emergenziale comincia ad essere seriamente e nuovamente preoccupato – prosegue il presidente Esposito – bisogna rivedere in un ottica di rete tutte le strategia di comunicazione, promozione ed offerta dei nuovi servizi, lavorare ad una implementazione dei servizi delle varie destinazioni, puntando alla qualità, rivolgendosi anche alla utenza domestica di “nicchia” senza perdere o snaturare, o peggio ancora rinnegare, le proprie vocazioni territoriali.Insomma creare il giusto mix tra le potenzialità turistiche consolidate e quelle nuove esperienze legate alla storia ed alle tradizione dei luoghi che suscitano interesse e curiosità e sulle quali molti imprenditori, nonostante tutto, scommettono ancora”.

L’appello finale per il rilancio: