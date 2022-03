Crociere senza "turisti a spasso" a Salerno, la società che gestisce il terminal: "Solo tour organizzati dalle navi per l'emergenza Covid"

"Fino al 31 marzo siamo in stato di emergenza per la pandemia e, quindi, fino ad allora, i crocieristi scendono solo in bolla con i tour organizzati dalle navi". Lo ha precisato la Salerno Terminal Passeggeri S.r.l. (società di gestione del terminal crociere), dopo la denuncia, da parte di commercianti e ristoratori, del mancato passeggio dei turisti in città, nonostante l'attracco della Mein Shiff 6, del gruppo Tui Cruises (la Spirit of discovery che pure sarebbe dovuta approdare oggi a Salerno, a causa delle quarantene previste nell'ambito delle norme anti-contagio, ha invece disdetto le tappe italiane ndr).

Il nodo da sciogliere

In sostanza, le compagnie delle crociere sono pronte a lasciare i loro ospiti "liberi", purchè cambino i termini dei decreti e delle ordinanze attuative del Ministero della Salute per quello che attiene al settore. Gli operatori hanno, ovviamente, interesse a far diventare la nostra città una destinazione appetibile per le compagnie: incoraggiante, a tal proposito, l'annuncio dell'approdo delle navi dei Luxury brands "Regent Seven Seas" e "Oceania". "L'11 aprile avremo la prima di queste unità: la Seven Seas Explorer (la crociera costa intorno ai 1.000/1.100 dollari al giorno): ci auguriamo che per quella data il Ministero della Salute abbia emesso tutte le ordinanze necessarie a far sì che gli ospiti delle navi possano scendere in completa libertà, senza bolle", conclude la società di gestione del terminal crociere.