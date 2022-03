Al via la stagione delle crociere a Salerno, sindaco entusiasta e ristoratori delusi: "Dei turisti neppure l'ombra"

Si attendeva con speranza ed entusiasmo, questa mattina, l'approdo delle prime due navi da crociera, a Salerno. In particolare, i gestori dei locali di via Roma avevano mobilitato personale addetto all'accoglienza per invitare i turisti annunciati dal Comune a degustare i piatti del territorio. Ma, purtroppo, nessun visitatore è sceso dalla nave. "Oltre agli scarichi della nave, Salerno non ha avuto altro dalle crociere - tuonano gli operatori commerciali della città - I turisti non si sono visti, quindi erano stati già dirottati verso altre mete campane. Si vantano delle crociere che approdano a Salerno, ma i visitatori poi non si fermano in città. Oggi dovevano essere due le navi: una è attraccata al molo Trapezio, dove sono i pescatori. Ma la stazione marittima a cosa serve se non ad accogliere i turisti?".

La denuncia

In città, in effetti, oggi sarebbero dovuti approdare i visitatori di due navi, la tedesca Mein Schiff 6 della Tui Cruises e la Spirit of discovery dell’inglese Saga: la seconda ha disdetto le escursioni italiane per via della quarantena prevista per la pandemia. La priorità annunciata dal Comune sarebbe quella di creare la destinazione Salerno, alias una Salerno Experience, come meta ambita del turismo di lusso: ma, almeno oggi, tale obiettivo non pare essere stato raggiunto. Tanta amarezza, dunque, da parte di ristoratori e commercianti che chiedono al Comune di assicurare che i turisti visitino anche Salerno e, al contempo, di sfruttare la stazione marittima per le crociere.

L'altra opinione

Dal canto suo, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, nel pomeriggio ha espresso entusiasmo per l'inizio della stagione crocieristica, annunciando 60mila turisti, senza far cenno alla delusione degli esercenti.

Il post del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli