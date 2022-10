Boom di turisti a Salerno città, tra crociere e bus. Ma non mancano i disagi per la Costiera

Runner, pescatori e migliata di visitatori, sul lungomare di Salerno, in questa domenica mattina. Presso lo specchio di mare del porto di Salerno, l’attracco di due enormi navi, la Jewel of the Seas al Molo “Tre gennaio” e la Mein Schiff Herz alla Stazione Marittima. Le crociere hanno preso il posto di quelle ripartite ieri, in serata.

Altri quattromila turisti stranieri, curiosi, sono approdati in città: in tanti, hanno chiesto informazioni dentro l’hangar della Stazione Marittima. Numerosi i visitatori che, dunque, sono poi saliti su battelli e i aliscafi alla scoperta della Costiera Amalfitana. Altri hanno scelto di spostarsi in bus verso il Cilento, ed altri ancora hanno usufruito di navette e taxi.

I disagi in Costiera

Tuttavia, a proposito della gestione del turismo, il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, attraverso il suo presidente Andrea Ferraioli, ha chiesto un intervento concreto alla Sita Sud Trasporti, per migliorare i collegamenti via terra nella zona. Nei giorni infrasettimanali, infatti, ressa e caos sui pullman, tra studenti e turisti che necessitano di raggiungere la Divina. "Al di là dell’incontro di lunedì in Regione per arginare la situazione attuale, se non si interviene programmando ci saranno sempre nuovi picchi di affluenza non gestiti che scateneranno resse e malumori”, notano dal Distretto.

Urgono, dunque, più corse negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, in particolare sulla tratta Amalfi-Positano: "Ciò che il comparto turistico della Costa d’Amalfi chiede attraverso il Distretto Turistico è che si programmi per il 2023. Si calibrino corse e tratte sulla base dei flussi in attesa in modo che non diventino motivo di tensione per la popolazione e di cattivi ricordi per i visitatori. Come Distretto Turistico siamo disposti a collaborare condividendo dati e proiezioni sulle presenze, in modo da arrivare preparati al nuovo anno”, concludono.