Danni maltempo di novembre e dicembre a Santa Marina: al via le domande di ricognizione

Emanata l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con le “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno”. Al via , la ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive. Le domande dovranno pervenire, presso l'Ufficio Protocollo dell’Ente, entro le ore 14 del giorno 30 aprile.

Il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato

“I soggetti interessati privati cittadini, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività economiche e produttive, dovranno trasmettere gli eventuali danni subiti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020, entro il 30 aprile 2021 quale termine ultimo, a pena di esclusione. Le segnalazioni dovranno essere distinte tra danni subiti al patrimonio privato con la scheda B1, e danni alle attività economiche-produttive con la scheda C1, mediante la compilazione delle stesse allegate alla nota del Commissario delegato n.4193 del 14/04/2021 reperibili presso il Comune, sul portale istituzionale dell'Ente all'indirizzo web Comunedisantamarina.org. o scaricabili dal sito Lavoripubblici.regione.campania.it nella sezione “Commissario Delegato - OCDPC 748/2021”, anche in formato editabile”.

Per ulteriori info: Comunedisantamarina.org. o 0974-989005