Caro bollette, il comitato fornisce i dati sugli aumenti al Prefetto

Continuano, i disagi e i problemi legati al caro bolletta, per operatori e commercianti. Il Comitato delle imprese artigianali ha depositato, il 22 settembre - giorno del corteo contro gli aumenti - presso la Prefettura di Salerno, la nota sulla situazione bollette per le varie categorie in ordine al numero degli esercizi e delle attività presenti sul territorio, a quello degli operatori e dei dipendenti, con il raffronto tra il costo delle materie prime oggi con quello del 2021. Tali informazioni, dunque, saranno inviate dal Prefetto al Governo, per attenzionare la situazione di crisi che rischia di far chiudere numerose saracinesche.

I dati forniti

Panificatori della provincia di Salerno

Numero aziende: 500 Numero dipendenti: 2200 Aumenti dei costi in % dal 2021 al 2022 sono: • energia elettrica 500% • gas 600% • pellet 300% • farina 130% • lievito 150% • olio di girasole 300% • strutto 120% • carta, packaging, sacchetti per mettere il pane, buste, plastica per imbustare il pane 330%;

Bar e gelaterie

Numero aziende: 1100 Numero dipendenti: 2200 Aumenti dal 2021 al 2022: • caffè 13.00 > 18.00 • zucchero ed affini 1,20 >1,60 • latte 0,90 > 1,20 • cornetto 0,40 > 0, 60 • costo energia 970 > 3.870 • bibite varie 30% • aumento costo personale 29%

Pasticcerie

Numero aziende: 2600 Dipendenti: 13500 Aumenti dal 2021 al 2022: • farina 0,73€ al kg > 1,05€ • zucchero 0,65€ al kg > 1,20€ • margarina 2,40€ al kg > 3,66€ • strutto 1,40€ al kg > 2,20€ • panna vegetale 1,80€ al lt > 2,50€ • uova 23€ cassa da 180 pz > 30€

Pizzerie

Numero aziende: 3.600 Numero dipendenti: 22.000 Aumenti dal 2021 al 2022: • farina 25 kg € 16,00 > € 31,50 • pelati 18 kg 9,00 > € 21,00 • fior di latte 5,00 al kg > € 7,50 • lievito 5,00 € stecca > € 8,00