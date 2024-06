De Luca conferma: "A luglio parte l'aeroporto di Salerno"

"Parte a luglio l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano-Costa d'Amalfi". Lo ha confermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'impianto di depurazione a Coda di Volpe, nel comune di Eboli. "È un altro miracolo che mi permetto di rivendicare come Regione Campania. Eravamo l'unica grande regione che aveva un solo aeroporto. Siamo riusciti a fare questa unificazione con Capodichino quindi avremo un altro volano di sviluppo per tutto il territorio a sud di Salerno".

La costa

Per quanto riguarda il mare, De Luca ha aggiunto: "Oggi possiamo dire che quasi il 90% della fascia costiera del nostro territorio è depurato. Arriveremo a breve ad avere la depurazione completa anche del golfo di Napoli dove abbiamo attivato alcuni impianti di depurazione ai quali si stava lavorando da anni. Questa è una sfida strategica che stiamo vincendo. In questo territorio in particolare dobbiamo implementare il masterplan. Abbiamo aree belle in cui fare una bella programmazione".