Delegazione marocchina accolta in Provincia e alla Camera di Commercio

Interscambio commerciale esistente, investimenti diretti, turismo e possibili partnership tra i due sistemi imprenditoriali: sono gli argomenti su cui si è dibattuto nel corso di un incontro, tenuto nel pomeriggio di mercoledì 16 marzo 2022 presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, tra una delegazione della città di Dakhla, Marocco, guidata dal Console generale del Marocco a Napoli Abdelkader Naji e composta dal presidente del Consiglio Regionale di Dakhla Mohammed Salem Hemmia, dal presidente della Camera di Commercio di Dakhla Jamal Bouassif e dal vice presidente della Consulta regionale degli immigrati Chakir Fatiha, ricevuta dal vice presidente della Camera di Commercio di Salerno, Giuseppe Gallo e dal vice segretario generale dell'Ente, Ciro Di Leva. Dakhla è una città situata sul mare e funge da linea di confine tra l'Oceano Atlantico e il Sahara Occidentale. La sua economia si fonda principalmente sull’agricoltura (forte la produzione di pomodorini, di meloni e di mirtilli) e sulla pesca (la flotta della città soddisfa il 75% del fabbisogno ittico dell’intero Paese). Durante l’incontro sono stati confrontati i punti di forza di entrambe le realtà economiche, in modo da individuare le possibili partnership, da approfondire già nel prossimo mese di giugno, quando la città sarà la sede di un importante forum economico internazionale.

Gli scambi commerciali tra la provincia di Salerno e il Marocco nel 2021 sono cresciuti rispetto all'anno precedente. Le importazioni, pari complessivamente a 5,5 milioni di euro (+5,8% rispetto al 2020) riguardano prevalentemente i prodotti alimentari. La quota maggiore delle esportazioni è invece da attribuire ad articoli in gomma e materie plastiche e macchinari e apparecchi, per un valore complessivo pari a circa 4,7 milioni di euro (in aumento dell’8,1% rispetto al 2020).

Palazzo Sant’Agostino

Il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha ricevuto a Palazzo Sant’Agostino una delegazione marocchina composta dal Console Generale del Marocco a Napoli Abdelkader Naji, dal Presidente della Provincia di Dakhla Mohammed Salem Hemmia e dal Presidente della Camera del Commercio di Dakhla Jamal Boussif. Con lui ad accogliere la delegazione i consiglieri provinciali Filomena Rosamilia delegata alle pari opportunità e politiche sociali, Rosario Danisi delegato ai trasporti e Francesco Morra delegato alle attività culturali e beni culturali. L’appuntamento si è reso possibile grazie alla mediazione e all'impegno di Fatiha Chakir.

“L’incontro di oggi – ha detto il presidente Michele Strianese – vuole essere un momento preliminare alla definizione di futuri accordi di cooperazione tra i nostri due territori, per promuovere scambi culturali ed economici. Dakhla è moderna, capoluogo della Regione marocchina Dakhla-Oued Eddahab detta la “Perla del Sud”, in termini di ricchezza la seconda città marocchina dopo Casablanca, nella quale sono aperti 12 consolati stranieri. Sotto la guida di Re Mohammed VI in un clima favorevole agli affari, Dakhla è diventanta in breve tempo un polo di dialogo interculturale e di sviluppo economico e sostenibile. Abbiamo parlato delle nostre realtà istituzionali di appartenenza e della possibilità di favorire la reciproca conoscenza e ogni tipo di relazione nelle varie attività su diversi ambiti quali la cooperazione commerciale, il patrimonio culturale, il turismo, la tutela dell’ambiente, la promozione dello sport e del settore associativo. Il confronto e il dialogo con culture diverse, soprattutto in questo periodo storico segnato dalla guerra, è per noi fondamentale per costruire ponti e connessioni che contribuiscono alla crescita dei nostri territori e che portano ricadute positive economiche e culturali su tutti noi".