"Dieta Mediterranea" a Capaccio Paestum, Fabbricatore (FdI): "Grande interesse del Governo Meloni per la Campania"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il Governo Meloni – grazie al Vice Ministro Cirielli, al sen. Iannone e all’on. Imma Vietri – continua a dimostrare notevole interesse per la Campania e per la provincia di Salerno con iniziative di grande visibilità e rilevanza sul territorio”. Lo dichiara il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, in riferimento all’evento “Dieta Mediterranea” – che si terrà il 15 aprile 2024 a Pioppi-Pollica e a Capaccio Paestum alla presenza di importanti esponenti del Governo – promosso e organizzato dal Ministero della Salute in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy. “L’Italia è una superpotenza in quanto a patrimonio alimentare e il Governo Meloni sta dando concretezza a questa responsabilità. Mai il nostro Paese aveva raggiunto risultati così importanti in questo settore”, aggiunge Fabbricatore. “Un particolare ringraziamento al Vice Ministro Cirielli, al sottosegretario Gemmato e ai ministri Lollobrigida (che parteciperà in via virtuale), Piantedosi e Schillaci per la loro presenza. La loro competenza e autorevolezza conferirà ulteriore prestigio al convegno”, conclude il coordinatore Fabbricatore. Ad aprire le celebrazioni, l'incontro con le autorità locali e l'Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi nel Museo vivente della Dieta Mediterranea a Palazzo Vinciprova di Pioppi. Seguirà un evento – in diretta streaming dalle 15:30 – presso i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, condotto da Daniela Ferolla. Introduce Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. I saluti istituzionali sono affidati a Stefano Pisani, sindaco di Pollica; Giuseppe Cocccorullo, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Giovanni Francesco Nicoletti, rettore dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno. Il Sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato apre i lavori del panel scientifico: Annamaria Colao, Presidente Società Italiana Endocrinologia, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università Federico II di Napoli; Antonino De Lorenzo, Professore Ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Giorgio Calabrese, Presidente Sez. 1 del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare; Loreto Gesualdo, Presidente Federazione Società Medico-Scientifiche Italiane. Segue un'intervista al Ministro della Salute, Orazio Schillaci. La sera, conclude la Giornata una introduzione esperienziale alla Dieta Mediterranea, a cura di Alessandro Circiello, Chef e Presidente dell'Unione Regionale Cuochi Lazio.