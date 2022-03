Crociere a Salerno: la Spirit of discovery dà forfait e la stazione marittima non è ancora idonea ad accogliere le grandi navi

Hanno optato per escursioni in bike o in monopattino, i turisti approdati a Salerno con la Mein Shiff 6, del gruppo Tui Cruises. Come è emerso, e differentemente da quanto inizialmente previsto, è stata questa l'unica nave attraccata in città, per giunta al Molo Manfredi e non alla stazione marittima, in quanto quest'ultima non risulta ancora idonea ad accogliere mezzi di oltre 300 metri. Circa la Spirit of discovery dell’inglese Saga, a causa delle quarantene previste nell'ambito delle norme anti-contagio, ha disdetto le tappe italiane, motivo per cui non è attraccata oggi a Salerno, come invece era stato annunciato.

L'amarezza

Delusione, dunque, da parte di commercianti e titolari di locali che non hanno potuto ospitare i tanti turisti annunciati. Perplessità anche sul mancato utilizzo della stazione marittima: entro 70 giorni, in ogni caso, è prevista la consegna dei lavori che consentiranno anche lì l'approdo delle navi di più grandi dimensioni.