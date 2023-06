Vallo di Diano: tutto pronto per la presentazione del "Distretto territoriale diffuso del commercio"

E' tutto pronto per il Distretto territoriale diffuso del commercio - Area interna Vallo di Diano. Lunedì 19 giugno, alle ore 16, sarà presentato, presso la sede della Comunità montana di Padula, in via Vascelle, l'ambito territoriale riconosciuto dalla Regione Campania.

La presentazione

Nell'occasione i legali rappresentanti delle associazioni/enti aderenti sono pregati di partecipare per sottoscrivere gli atti propedeutici all'invio della domanda di riconoscimento del Distretto del Commercio, avendo cura di portare a seguito timbro dell'associazione/ente di riferimento, nonché documento di riconoscimento ed eventuale delega alla firma.

I distretti commerciali

Questi distretti sono stati istituiti con la pubblicazione sul BURC n. 119 del 28/12/2021. I Comuni singoli o associati, sulla base di un accordo con le Associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, richiedono alla Regione il riconoscimento di ambiti territoriali configurabili come Distretti del Commercio.