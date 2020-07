Vetrina eCommerce gratis per un anno a Salerno con Cishoppo, l'iniziativa

Entra nel vivo il progetto che garantirà ai commercianti una vetrina eCommerce gratis per un anno, a Salerno. Ad annunciarlo, l'assessore comunale all'Annona, Dario Loffredo: "Grazie a Cishoppo, l’App sviluppata dall’azienda salernitana I.T. Svil srl di Carlo Mancuso, i commercianti potranno vendere i loro prodotti, lanciare promozioni speciali e accettare prenotazioni online. - ha detto l'assessore- Una sfida ambiziosa ma necessaria per sostenere le attività della città messe in crisi dall’emergenza #covid19 e per accompagnarle nel processo inevitabile di evoluzione digitale", ha concluso. Tanta curiosità.

