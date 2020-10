Lavori nelle scuole: oltre 20 milioni di euro per la provincia di Salerno

Sono stati assegnati 20 milioni di euro per le scuole della provincia di Salerno: il Ministro dell'Economia e Finanze, Roberto Gualtieri, ha siglato il decreto di assegnazione dei fondi destinati all'edilizia scolastica delle scuole superiori. "Sono particolarmente soddisfatto – ha detto il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – per questa assegnazione molto importante, che sarà gestita dalla Provincia di Salerno, d'intesa con le comunità scolastiche e le istituzioni territoriali. Questa dotazione economica ci permetterà di realizzare un piano di ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico in tutto il nostro territorio".

I ringraziamenti