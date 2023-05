Negozi di piccole dimensioni e di vicinato: anche nel salernitano arriva Eté Smarty

Moderna 2020 annuncia il lancio di Eté Smarty, la nuova insegna Eté che si rivolge ai negozi di piccole metrature e di prossimità, ideata per una spesa veloce, funzionale, intelligente, praticamente Smart. Tra i primi sei punti vendita aperti, tre anche in provincia di Salerno: due ad Agropoli e uno a Teggiano.

La curiosità

Il lancio della nuova insegna è solo l’ultimo tassello della strategia di riconfigurazione della propria rete, messa in campo da Moderna 2020. Grazie alla nascita del “Mondo Eté”, avvenuta nel 2022, l’azienda ha deciso di modulare la propria offerta su 4 formati: Eté, format classico dedicato agli store di medie dimensioni; Grand’eté per gli store di grandi dimensioni; Eté Prime, per un’offerta premium, ma senza dimenticare l’attenzione per il prezzo; Eté Smarty, la neonata insegna, per i negozi di piccole dimensioni e di vicinato.