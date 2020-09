Exit Strategy propone “A tavola con il business”: partono le dirette social

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Exit Strategy è una piattaforma di learning volta ad offrire alle piccole e medie imprese strumenti ed opportunità concrete per “uscire” dalla crisi, attraverso attività di formazione sia in presenza che online. Due gli ideatori: il Dott. Giovanni Moccia, consulente aziendale e responsabile di Moccia Consulenze- Impresiamoci e il Dott. Gianpaolo Calzolaro, ceo di Infologis, consulente in logistica e automazione. In questa ottica Exit Strategy propone “A tavola con il business”. Si tratta di una rubrica mensile in cui verranno affrontati temi inerenti la filiera agroalimentare, la sostenibilità alimentare, la crescita economica dei territori grazie al settore, le opportunità di finanziamento, i processi di logistica e di automazione connessi. Lunedì 14 settembre vi sarà il primo seminario online dal titolo “sostenibilità e filiera corta: il caso Galact”. In questo webinar, in cui saranno relatori proprio i due co-fondatori, partendo da Galact, interessante startup romana per la distribuzione a domicilio del latte proveniente direttamente dai produttori locali, si parlerà di nuovi modelli di distribuzione e di opportunità di finanziamenti proprio per il settore agroalimentare. L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook di Exit Strategy lunedì 14 prossimo a partire dalle 19.