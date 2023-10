Tavolo anti-inflazione, presente anche Fedapi: "Essenziale sostenere le piccole imprese con misure concrete"

La FedAPI - Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori - ha partecipato al tavolo di discussione istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato all'inflazione. "Questo trimestre, attivo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, rappresenta un momento di particolare importanza per l'economia nazionale, con l'obiettivo di tutelare il potere di acquisto dei cittadini italiani, mantenendo stabili i prezzi dei beni essenziali" si legge nella nota di Fedapi.

Il tavolo

Al tavolo di lavoro erano presenti il Ministro Urso, il Ministro Lollobrigida, il Sottosegretario Massimo Bitonci e il Sottosegretario Giacomo La Pietra. La presenza di queste figure sottolineato l'importanza dell'iniziativa "e ha confermato l'impegno del governo nell'affrontare le sfide economiche attuali, collaborando strettamente con la FedAPI e altri stakeholder rilevanti per raggiungere gli obiettivi stabiliti". "La FedAPI - spiega il presidente nazionale, Pietro Vivone - ha identificato Salerno come il vero e proprio laboratorio italiano, il cuore dal quale prenderanno avvio le nostre principali iniziative strategiche. Desidero vivamente che tutti i commercianti e imprenditori riconoscano l'importanza di questo momento e ci contattino attraverso il nostro sito ufficiale per collaborare attivamente con noi in questa fase cruciale. Inoltre, il presidente Vivone ha dichiarato durante la riunione: "I piccoli producono, vendono e consumano localmente. I piccoli imprenditori contribuiscono all'aumento del PIL e anche al consumo interno. Ecco perché è essenziale sostenere le piccole imprese con misure concrete per ridurre i costi di approvvigionamento" La FedAPI, consapevole della complessità del contesto attuale, si impegna a guidare e sostenere i propri associati, affiancandoli in ogni passo di questo percorso di stabilizzazione economica. A supporto di tale impegno, è stato istituito un apposito sportello online, volto a fornire assistenza, consulenza e supporto a chi desidera aderire all'iniziativa e necessita di informazioni dettagliate.