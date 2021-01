Cultura, la Feltrinelli chiude i battenti al Maximall

Ha chiuso il 21 gennaio, la Feltrinelli sita nel Maximall di Pontecagnano Faiano. In tanti, hanno espresso amarezza sui social per la nuova saracinesca abbassata che, come ogni attività culturale che chiude i battenti, suscita un dispiacere in più, immaginando la carenza della richiesta dei libri da parte dell'utenza e quindi il calo dell'amore per la lettura.

Tra gli elementi della crisi da valutare, tuttavia, anche la nuova possibilità di servirsi del digitale che affascina soprattutto le ultime generazioni e che potrebbe indicare, in realtà, la necessità, da parte delle librerie tradizionali, di studiare e mettere in campo nuove strategie e modalità di lettura al passo con i tempi. Ad ogni modo, per acquistare i libri alla Feltrinelli, si potrà contare ora solo sul negozio del Corso Vittorio Emanuele di Salerno.