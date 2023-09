Turismo, la Fenailp incontra il neo presidente del Parco Nazionale del Cilento

Una delegazione della Fenailp Turismo composta dal presidente Marco Sansiviero, dal Segretario Generale, Mario Arciuolo e dal Professore Felice Vertullo (già docente di marketing turistico) ha incontrato il presidente Giuseppe Coccorullo alla guida del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni da pochi mesi."L’incontro, finalizzato alla conoscenza del neo presidente e alla presentazione dei vertici della Fenailp Turismo, è stato estremamente utile e proficuo, ed i temi affrontati hanno riguardato l’Ente Parco Nazionale sotto il profilo turistico" fa sapere il sindacato.

Il summit

Sansiviero ha chiesto al presidente Coccorullo che il Parco si attivi e si organizzi per un piano di gestione pubblica del territorio ai fini turistici anche dando seguito alla presenza di tre siti Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, nell’area Parco, stimolando lo stesso Ente Parco di dotarsi di un piano di gestione che non riguardi strettamente i tre siti ma tutte le bellezze naturalistiche presenti sul territorio del Parco nazionale. Altro punto di interesse i beni immobili di proprietà dell’Ente che negli anni ha acquistato, e tra gli altri oltre Villa Matarazzo a Castellabate vi è certamente tutta la pineta che insiste sul promontorio di Capo Palinuro e della Molpa. Queste ultime sono due proprietà abbandonate a se stesse ed in tal senso la Fenailp Turismo ha chiesto al presidente Coccorullo una gestione di messa a reddito di tale patrimonio dando ampia disponibilità di collaborazione per una fruizione turistica di questi due siti di elevata valenza naturalistica-ambientale.Il presidente Sansiviero ha inoltre sottolineato che "grazie al lavoro svolto negli ultimi tempi la Fenailp Turismo rappresenta la maggior parte dell’intero comparto cilentano , in virtù dei protocolli sottoscritti con Cilento Turismo, con l’Associazione albergatori e con il Consorzio Cilento di qualità e con la sottoscrizione imminente della Fedeltravel Cilento e si pone come interlocutore importante , forte e ampiamente accreditato e supportato dalle basi associative territoriali".

Il presidente del Parco - si legge nella nota - "ha molto apprezzato i contenuti dell’incontro perchè il compito di un rappresentante istituzionale è agevolato nel confronto con un interlocutore con una rappresentanza così ampia di un intero territorio ed è la sintesi delle forze sindacali presenti". Anche il segretario Arciuolo "ha tratto una sensazione positiva rispetto alle intenzione della nuova presidenza che sembra di avere a cuore le tematiche turistiche e questo alla dirigenza della Fenailp Turismo non può far altro che immensamente piacere".