Curiosità, le creazioni della "Mediterranea Design" di Cava alla Fiera Internazionale del Mobile Contemporaneo

Nascono tutte al CAD, il Centro di Artigianato Digitale, di Cava de'Tirreni, le creazioni della "Mediterranea Design", scelta dall'Agenzia ICE per rappresentare l'eccellenza del design italiano e partecipare dal 19 al 21 maggio 2024 a ICFF, la Fiera Internazionale del Mobile Contemporaneo, la principale esposizione di arredamento del Nord America ed unisce la maestria artigianale e tecnologie all'avanguardia. Lo fa sapere il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli: "La Mediterranea Design è nata nel 2021 da Medaarch, società di progettazione di Cava de’ Tirreni che ha avuto in gestione il CAD, il primo fablab d'Italia di artigianato digitale realizzato dall' Amministratore comunale, finanziato con fondi Por Campania Fesr, ed è specializzata in processi e tecnologie innovative e sostenibili, un brand di design di prodotti stampati in 3D e progetti su misura che fondono Made in Italy, sostenibilità e innovazione".

“Per noi è un vero onore essere stati selezionati da ICE per la partecipazione a ICFF 2024. – incalza Amleto Picerno Ceraso, founder di Medaarch e Mediterranea Design - Al padiglione 435, negli spazi espositivi di ICE, esporremo la nostra collezione nei suoi colori vivi, sgargianti, forme sinuose e raffinate, frutto della sinergia tra l'artigianato tradizionale italiano sofisticati processi di progettazione computazionale e manifattura additiva”.