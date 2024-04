Turismo, il Comune di Salerno partecipa alla "Fiera Open Outdoor Experiences"

Il Comune di Salerno sarà presente con un suo stand ad Open Outdoor Experiences, la Fiera del Turismo Outdoor in programma dal 12 al 14 aprile prossimi presso il Salone Espositivo Next di Capaccio. Con 150 espositori e oltre 60 seminari in programma, con la partecipazione di istituzioni ed operatori del settore, Open sarà un'importante occasione di promozione delle bellezze del territorio ed un'opportunità di confronto fra i diversi attori del comparto turistico.

L'evento

L'obiettivo della fiera, che lo scorso anno alla sua prima edizione ha registrato oltre 10.000 presenze, è rivoluzionare il concetto di turismo, avvicinandosi ai turisti attraverso la consapevolezza nella scelta del territorio. L'attenzione si sposta dalla mera bellezza del paesaggio alle esperienze uniche che esso offre, in linea con le passioni dei visitatori. L'amministrazione comunale, che ogni anno partecipa alle principali iniziative fieristiche in Italia e all'estero per promuovere la Destinazione Salerno nei circuiti turistici nazionali ed internazionali, partecipa anche all'appuntamento fieristico dedicato in particolare alle attività open air con l'obiettivo di valorizzare, oltre al patrimonio storico-artistico e alla strategica posizione geografica della città al centro di attrazioni turistiche tra le più importanti al mondo, le bellezze paesaggistiche di un territorio che racchiude una rete sentieristica dalle grandi potenzialità attrattive, a partire dal Sentiero del Principe, e le numerose attività outdoor ed escursionistiche disponibili.



All'interno dello stand del Comune di Salerno sarà presente anche la Fondazione Scuola Medica Salernitana, per dedicare uno spazio importante anche alla promozione e alla valorizzazione di uno dei simboli della storia cittadina, insieme ad operatori turistici del territorio, organizzatori di eventi in programma in città nei prossimi mesi, associazioni culturali e di categoria. Nella giornata del 13 aprile, alle ore 14, l'Assessore al Turismo Alessandro Ferrara parteciperà al seminario "Prospettive dell’escursionismo nelle arre interne e ruolo della Guida Ambientale Escursionistica nel Sud Italia", per un confronto con sindaci e assessori di altre realtà, come Agerola, famosa per il Sentiero degli Dei, in cui l'escursionismo è diventato un motore economico capace di generare valore aggiunto per i territori.