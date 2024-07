Finance4Future: Giffoni Film Festival e UniCredit insieme per il progetto dedicato alla consapevolezza finanziaria

Il noto gruppo bancario UniCredit è main partner della 54esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 28 luglio 2024. UniCredit ha presentato a Giffoni il progetto "Finance4Future", dedicato alla consapevolezza finanziaria della Gen Z. Cristiana Rodinò di Miglione, rappresentante di UniCredit (Territorial Development Sud), ha illustrato l'iniziativa sul palco dei giffoner.

Il progetto

Finance4Future mira ad accrescere le competenze finanziarie dei giovani, aiutandoli a gestire responsabilmente le proprie finanze e a pianificare il futuro economico. Il progetto è nato dalla collaborazione tra UniCredit e Giffoni Innovation Hub, lanciato a fine 2023 con una call che ha raccolto 1.500 candidature, da cui sono stati selezionati 10 giovani ambassador provenienti dalle università italiane. Gli ambassador, guidati dalla Banking Academy di ESG Italy UniCredit, hanno intervistato giovani della generazione Z su temi chiave come il supporto alle Partite Iva, l’accesso al mutuo per la prima casa, i primi investimenti e il primo conto corrente. I risultati dei video sondaggi sono stati presentati a Giffoni, evidenziando la necessità di formazione sui temi finanziari. "A Giffoni ho visto che c’è ancora molto da fare sull’educazione finanziaria di base e sull’imprenditorialità, ma c’è anche tanto interesse e curiosità da parte dei ragazzi" ha commentato Cristiana Rodinò di Miglione. "UniCredit ha quindi pianificato progetti che parlano il linguaggio della Gen Z, creando un dialogo con loro per trovare risposte insieme". Il progetto Finance4Future prevede la presenza di giovani ambassador nei luoghi di aggregazione per formulare domande e proporre soluzioni. La Banking Academy, attiva da 13 anni, offre inoltre contenuti online gratuiti per ampliare le competenze finanziarie dei giovani. "Lavoriamo sul futuro ampliando le collaborazioni con scuole, università, enti del terzo settore e associazioni" ha concluso Rodinò di Miglione.