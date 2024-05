Amalfi, assegnati 300mila euro per la sistemazione delle stradine nel borgo di Pastena

Lavori in corso nella frazione di Pastena di Amalfi dove l’amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Milano ha disposto la sistemazione di quattro stradine panoramiche dell’antico casale, attraverso l’utilizzo di fondi di bilancio comunale. I percorsi, tutti a mezzadria tra la costa e le aree montane, sono destinatari di interventi di riqualificazione mediante il rifacimento delle pavimentazioni e dei parapetti per un importo complessivo di circa 300mila euro.

I lavori di manutenzione straordinaria, peraltro già ultimati lungo Via Speruto ed in corso a Salita Pastena, tra le più panoramiche e per questo battute anche da turisti amanti del trekking, interesseranno anche le arterie pedonali di Salita Pomicara e Via Monte Tillo. L’intervento di manutenzione straordinaria prevede il rifacimento delle listellature tra i conci di pietra calcarea che costituiscono le pavimentazioni, il rifacimento dei tratti di pavimentazione in battuto di sabbia e cemento e dei tratti di parapetti particolarmente deteriorati.

Parla Alfonso Apicella, consigliere con delega alla Manutenzione del territorio:

“Si tratta di investimenti importanti che la nostra Amministrazione Comunale rivolge, da anni, soprattutto alle frazioni di Amalfi. Gli interventi di sistemazione programmati intendono garantire maggiore sicurezza agli abitanti, ma anche riqualificare percorsi che conducono a punti di interesse periferici rispetto al centro e che si prestano ad essere frequentati, per tutto l’arco dell’anno, da turisti appassionati del trekking e della natura”.