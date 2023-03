Agropoli: finanziati l'efficientamento energetico della scuola “Vairo” e del Cineteatro “De Filippo”

Buone notizie, ad Agropoli: il Comune, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha partecipato ad appositi bandi per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica concernente la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort termo-igrometrico all’interno della struttura. Due i finanziamenti ottenuti per ognuna delle strutture indicate. I fondi ottenuti per l’edificio scolastico “Vairo” di via Moro ammontano a 206.700,42 euro e prevedono interventi di sostituzione degli infissi con quelli a taglio termico a bassa trasmittanza di ultima generazione; relamping con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con impianti a led a basso consumo energetico. Tali azioni comporteranno una diminuzione del consumo annuale di energia primaria pari a oltre 50.000 kWh.

Altri 164.334 euro sono stati ottenuti per intervenire sul Cineteatro. In questo caso si provvederà all’installazione di un impianto fotovoltaico ad alto rendimento connesso in rete con batteria di accumulo; un impianto a pompa di calore aria-acqua con funzionamento in parallelo rispetto all’impianto preesistente comprensivo di ventilconvettori. In questo caso è prevista la diminuzione del consumo annuale di energia primaria pari a circa 77.000 Kwh.

Il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore allo Sviluppo Economico, Visione Territoriale e PNRR, Emidio Cianciola