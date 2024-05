Baronissi: finanziato il 4° asilo nido, Valiante rassicura sull'apertura estiva de L'Arcobaleno

Nuovo finanziamento importante per Baronissi: in arrivo, infatti, 864mila euro di fondi PNRR per la costruzione di un nuovo (il quarto) asilo nido comunale, capace di ospitare fino a trentasei bimbi 0 - 3 anni. Cresce dunque a Baronissi l’offerta formativa per i bambini sin dai primi anni di vita, incrementiamo decisamente l’aiuto alle famiglie.

"I quattro nidi aperti consentiranno alla nostra città di raggiungere standard europei. - ha osservato il sindaco Gianfranco Valiante- Colgo l’occasione per tranquillizzare, come avevo anticipato lo scorso 17 aprile, le famiglie interessate alla regolare apertura fino al 31 luglio dell’asilo-nido Arcobaleno. (Il provvedimento sarà deliberato dal consorzio sociale il prossimo 13 maggio). Ancora una buona notizia: la consegna entro la fine di questo mese, del bellissimo asilo nido di Antessano".