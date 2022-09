1° Focus Group Turistico alla Certosa di San Lorenzo a Padula

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Comunità Montana Vallo di Diano ha il piacere di comunicare l’avvio di un complesso e articolato processo che porterà il territorio a redigere ed attuare il proprio Piano di Sviluppo Turistico, grazie alla

partecipazione attiva delle comunità locali e degli attori territoriali protagonisti e portatori di interesse.

Si partirà il prossimo 29 settembre a partire dalle ore 15.00 nell’ autorevole location della Certosa di San Lorenzo in Padula (SA) con il primo dei quattro appuntamenti in programma previsti tra Settembre e

Dicembre 2022, le cui attività concorreranno tutte alla stesura del Piano di Sviluppo Turistico, al lancio del Portale Turistico Comprensoriale e alle iniziative connesse allo sviluppo turistico futuro della Destinazione

Vallo di Diano.

Il primo incontra riveste particolare importanza all’interno del processo e vedrà la partecipazione di circa 400 portatori di interesse tra enti locali, operatori turistici, cooperative, associazioni di promozione locale,

imprese operanti nel settore turistico, proponendosi come un’occasione di confronto costruttivo sugli esiti dell’attività di studio e ricerca preliminare. L'incontro, grazie ad una robusta attività di ascolto e di interazione costruttiva e il più possibile condivisa, consentirà di sviluppare visioni strategiche per la definizione del Piano di Sviluppo Turistico.

Le tematiche che si affronteranno nel primo dei quattro focus group verteranno sulla definizione dei punti di forza e di debolezza del territorio, sul potenziale sviluppo turistico per il Vallo di Diano, sulle migliorie

alla rete di collaborazione tra attori e sulla promozione di una strategia di sviluppo del territorio condivisa e partecipata.

L’attività è parte del progetto di DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION CON COMPITI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA TURISTICO (all’interno dell’intervento VDD 2.1 - POR FESR 2014/2020 ASSE VIO.

S. 6.8., AZIONE 6.8.3).

Per partecipare all’incontro, è necessario registrarsi tramite il modulo on line disponibile sul sito www.montvaldiano.it o, in alternativa, scrivere a turismodmo@montvaldiano.it.