Fondi per i Forum dei Giovani, Bisogno (Cisl): "Salerno esclusa"

"Ancora una beffa per i giovani di Salerno. All’indomani della presentazione dei progetti approvati in merito al bando “Giovani in Comune”, promosso dalla Regione Campania, rivolto a tutti i forum dei giovani campani, Salerno si vede nuovamente esclusa per la mancanza della costituzione del suddetto organo Forum dei Giovani. Mai costituito nel capoluogo salernitano".