Fondi di ammodernamento delle imprese campane: convegno al Copagri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani, venerdì 21 gennaio alle ore 18,00, si svolgerà il webinar gratuito del convegno organizzato da Copagri denominato "Azione 3.1.1 - Fondi per Ammodernamento delle Micro e Piccole Imprese Campane". Si discuterà delle risorse stanziate, circa 200 milioni di euro, a favore delle imprese campane, con il fondo regionale per la Crescita. A moderare sarà il giornalista Antonio Elia.

I saluti, come organizzatore e rappresentante della confederazione di categoria, di Carmine Pecoraro Presidente Provinciale Copagri. Introduce, Pasquale Infante, tecnico Copagri.



Poi gli interventi saranno svolti da Franco Picarone Presidente Commissione Bilancio della Regione Campania e Fortunato Polizio Direttore Generale di Sviluppo Campania. Le conclusioni sono affidate ad Antonio Marchiello, assessore attività Produttive della Regione Campania. Per seguire la diretta è possibile collegarsi alla pagina fb di Copagri Salerno.