Fondo extra Recovery, ok all'alta velocità Salerno-Reggio Calabria

C’è anche l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria tra gli investimenti previsti dal decreto legge che istituisce il nuovo Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’annuncio

La conferma arriva da Palazzo Chigi che elenca gli interventi previsti dal provvedimento approvato in Consiglio dei Ministri che individua i programmi e ripartisce le risorse del Piano nazionale per gli investimenti, integrando con risorse nazionali (30,62 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026) il Pnrr. Una trentina di interventi che vanno dai fondi aggiuntivi per il Superbonus al rinnovo delle flotte di bus e treni fino ai contratti di filiera per agroalimentare e pesca.