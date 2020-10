Frana 1998, altri 2 milioni e mezzo dal Fondo per i contenziosi: parla il sindaco di Sarno

Altri due milioni e mezzo dal Fondo per i contenziosi per la frana del '98, a Sarno. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha destinato alla città per il 2020 altri fondi. L’Amministrazione Canfora ha, dunque, ottenuto una legge Sarno e poi una successiva proroga al 2022.

Parla il sindaco

"Senza la gestione condivisa con la Protezione Civile che provvede al pagamento delle sentenze ed i diversi ministeri, senza il fondo, l’ente sarebbe da tempo giunto ad una dichiarazione di dissesto, con conseguenze per tutti i cittadini tra cui l'aumento delle tasse e l'interruzione dei servizi sociali, dei trasporti e della mensa. - spiega il sindaco Giuseppe Canfora - Altri comuni come San Giuliano provvedono solo con il fondo. Il mancato dissesto è un miracolo politico, di buona amministrazione ma la situazione deve essere tenuta costantemente in osservazione con professionalità ed accortezza", ha chiuso.