Frecciargento: prima fermata del treno a Battipaglia, esultano i senatori del M5S

E' prevista lunedì 12 ottobre alle ore 11:30 la prima fermata del treno Frecciargento a Battipaglia. Esultano i Senatori del Movimento 5 stelle Francesco Castiello, Felicia Gaudiano e il Consigliere regionale Michele Cammarano che saranno presenti in stazione domani: il treno fermerà nelle stazioni di Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri.

Le osservazioni

"S’è risolto finalmente il problema dell'Alta Velocità per Battipaglia, che sarà congiunta a Roma da un treno confortevole e veloce in soltanto 1 ora e 50 minuti. - osservano dal M5S - La battaglia non è finita e continuerà fino a quando anche il Frecciarossa e Italo faranno sosta alla stazione di Battipaglia: obiettivo che dovrebbe essere di prossimo raggiungimento. Questi collegamenti ridurranno ulteriormente i tempi di percorrenza per raggiungere Roma, in quanto non passeranno da Napoli Centrale, ma soltanto attraverso Napoli Afragola", concludono.

