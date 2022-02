Soppressione del Frecciarossa Salerno-Roma Termini, Filt-Cgil: "Senza risposte ad horas, pronti a un presidio"

Per la terza volta in meno di due anni, dal prossimo primo aprile verrà nuovamente soppresso il Frecciarossa 9608, treno con partenza prevista per le ore 5.15 da Salerno e diretto a Roma Termini.

"Questa soppressione apporterà importanti ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale e ci lascia terribilmente perplessi rispetto alle grandi difficoltà che provocherà alle centinaia di utenti che usufruiscono di tale sevizio, che pur di lavorare e non abbandonare le loro famiglie viaggiano tutti i giorni, soprattutto in un momento così delicato che il paese sta vivendo a causa della pandemia da Covid-19. - ha detto Gerardo Arpino della Filt-Cgil - Come organizzazione sindacale, da sempre vicina ai lavoratori ed ai cittadini, anche questa volta scenderemo in campo e saremo al loro fianco per evitare tale soppressione". Infine, l'annuncio del sindacato: "In assenza di un intervento ad horas da parte di Trenitalia, ci vedremo costretti ad organizzare un presidio per richiedere il ripristino di tale servizio".