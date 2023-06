Via libera della Bce: nasce la Bcc Magna Grecia

La Banca Centrale Europea ha dato l'ok alla fusione Bcc 2021 di Vallo della Lucania e la Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani. La Banca che nascerà (Bcc Magna Grecia) sarà operativa in 3 regioni (Campania, Basilicata e Calabria), 5 province (Salerno, Avellino, Potenza, Matera, Cosenza) e potrà contare su 300 collaboratori, 95 mila clienti, attivi per quasi 2 miliardi di euro e un prodotto bancario lordo di 2,4 miliardi di euro. La raccolta diretta arriva a quasi 1,3 miliardi di euro, gli impieghi netti a clientela ammontano a 800 milioni di euro, oltre ad un significativo profilo di solidità patrimoniale, con il CET1 al 19,61%.

La fusione

"L'autorizzazione della Banca Centrale Europea rafforza la nostra convinzione che il progetto è valido e che consentirà la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità. Nelle prossime settimane ci sarà il momento del confronto e in autunno, con il consenso dei soci, nascerà la nuova banca” ha commentato il Presidente di BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani, Lucio Alfieri. “L’autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea è la dimostrazione della bontà del progetto industriale. Con questa operazione miriamo a creare una realtà con maggiori livelli di efficacia ed efficienza, affinché funga da punto di riferimento nel territorio con la realizzazione di economie di scala e di scopo. Adesso il nostro lavoro continuerà con intensità e con la ferma volontà di illustrare ai soci il complessivo piano di fusione. Siamo convinti che soci, clienti e dipendenti saranno orgogliosi della Banca che nascerà”, ha aggiunto il Presidente di Banca 2021, Pasquale Lucibello. “Quello che abbiamo ricevuto dalla Banca Centrale Europea è la conferma del lavoro puntuale che la Capogruppo ha svolto insieme alle due BCC. Sarà importante dare seguito al percorso avviato perché il Gruppo BCC Iccrea vuole consegnare al territorio una realtà bancaria solida e in grado di venire incontro alle esigenze delle comunità di riferimento con soluzioni in grado di servire efficacemente soci e clienti. Al termine del piano di aggregazione la futura BCC sarà in grado di incrementare il servizio ai soci e clienti, mantenendo al contempo l’indispensabile presidio del territorio grazie alle strette sinergie che, già da tempo, le due BCC hanno messo in campo”, ha concluso Giuseppe Maino, Presidente Gruppo BCC Iccrea.