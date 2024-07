GAL Colline Salernitane: riapertura dei bandi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica e le microimprese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Riapertura dei BANDI T.I. 4.4.1. per la “Prevenzione dei danni da fauna selvatica e T.I. 6.2.1. per “All’avviamento di micro impresa per attività extra agricole nelle zone rurali”.

Sono stati pubblicati sul sito Istituzionale del GAL Colline Salernitane, in data odierna ed in pre-informativa i due Bandi citati, il termine di presentazione delle istanze sul portale SIAN decorre dal 20 luglio p.v. con scadenza il 10 settembre 2024 ore 18.00.

Il Bando 4.4.1. si inserisce, in continuità, per dare immediate e concrete risposte allo stato di legittima preoccupazione dei produttori agricoli per l’accresciuto allarme arrecato alle colture agricole dai cinghiali, problema che recentemente è stato affrontato in un incontro pubblico.

Le risorse disponibili, al momento, sono di 120 mila Euro, che consentono di sostenere quattro domande di finanziamento, considerato che il Bando prevede un aiuto fino a 30 mila euro al 100% a fondo perduto per la realizzazione di recinzioni speciali per prevenire danni da cinghiali.

Precisano, il Presidente del GAL Antonio Giuliano ed il Coordinatore e Responsabile delle Misure Eligio Troisi, che la dotazione finanziaria al momento disponibile è suscettibile di ulteriore incremento, man mano che si rendessero disponibile altre risorse e, qualora, alla scadenza del Bando, vi fossero domande in overbooking.

Mentre il Bando 6.2.1. è finalizzato a sostenere iniziative di micro imprese a favore di giovani e/o ultra cinquantenni disoccupati di lungo corso, per l’avvio di attività nell’ambito del turismo, dell’artigianato, anche di trasformazione agro alimentare e dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari, per favorire politiche di integrazione e l’approccio integrato allo sviluppo locale - sostenibile.

A favore dei partecipanti è previsto un aiuto a premio una tantum di 40 mila Euro, al 100% a fondo perduto.

La dotazione finanziaria complessiva della T. I. 6.2.1, è di 160 mila Euro.

La Tecnostruttura del GAL è disponibile per ogni necessità di informazione e di chiarimenti negli orari di apertura al pubblico come riportato sulla home page del Sito del GAL.

Per maggiore informazione consultare il sito www.galcollinesalernitane.it sezione Bandi.