"Nuovi strumenti finanziari per la crescita delle imprese": convegno a Salerno

Venerdì 11 novembre 2022, alle ore 11.00, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno - via Gen. Clark 19- si terrà l'incontro "Nuovi strumenti finanziari per la crescita delle imprese" durante il quale sarà presentato la seconda edizione dello strumento Garanzia Campania Bond. Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di minibond da parte di piccole e medie imprese campane, finalizzata al finanziamento di investimenti materiali e immateriali e di esigenze connesse al capitale circolante. Con tale strumento, le pmi della Campania possono ottenere un finanziamento a lungo termine, senza garanzie reali e, per effetto della garanzia pubblica, a condizioni economiche competitive.

Programma

Saluti

Andrea Prete, Presidente Unioncamere

Antonio Marchiello, Assessore alle Attività produttive e al lavoro - Regione Campania

Garanzia Campania Bond: presentazione dello strumento

Relazione introduttiva

Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania

Interventi

Pier Paolo Proietti, Special Deal & Finanza Innovativa - Mediocredito Centrale

Massimo Fabiano, Director Corporate Structured Debt & Investment Banking - Banca Finint.

Al termine della presentazione, gli esperti di Sviluppo Campania sono a disposizione per rispondere a eventuali richieste di chiarimento circa gli aspetti tecnici della misura.