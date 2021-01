Gas naturale, consumi più efficienti e soluzioni green per far bene al’ambiente

Il gas naturale è una fonte energetica combustibile ed emette anidride carbonica nell’atmosfera, anche se è più pulita di petrolio e carbone, tanto da essere cruciale per il passaggio verso le fonti rinnovabili

Nelle case degli italiani il gas naturale è ancora il principale combustibile: viene usato da milioni di persone ogni giorno per cucinare, scaldare l'acqua e, nella stagione fredda, riscaldare la casa. Il gas naturale è una fonte energetica combustibile ed emette anidride carbonica nell’atmosfera, anche se è più pulita di petrolio e carbone, tanto da essere cruciale per il passaggio verso le fonti rinnovabili.

La tutela dell'ambiente

Il cambiamento climatico è una realtà accertata e sempre più drammatica, che per essere affrontata deve poter contare sull’impegno di tutti: non solo le imprese e le istituzioni, ma anche i singoli cittadini nella vita di tutti i giorni. Diventa quindi determinante poter dare il proprio contributo alla tutela dell’ambiente senza dover però rinunciare allo stile di vita moderno; a questo scopo si possono ridurre i consumi, prestando maggiore attenzione nell’utilizzo dei fornelli e del riscaldamento domestico e optare, tramite voltura gas, per un fornitore più attento all’ambiente.

Bastano piccoli accorgimenti nelle nostre abitudini quotidiane per apportare una differenza positiva nella riduzione dei consumi: quando si cucina, ad esempio, utilizzare pentole a pressione o almeno tenere i coperchi su quelle tradizionali aiuta a conservare il calore all’interno, facendo bollire l’acqua e cuocere le pietanze più rapidamente. Nell’ambito delle caldaie, la manutenzione puntuale degli impianti o la sostituzione con versioni più recenti, permette di ottenere una resa migliore e dunque un fabbisogno minore di combustibile.

Quanto al cambio di fornitore, si può scegliere l’offerta gas casa di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia: con E.ON GasVerde infatti, oltre a godere di un prezzo conveniente per la componente materia prima, si compensano le emissioni di CO 2 tramite un albero che viene piantato nei Boschi E.ON, che oggi vantano già 100.000 alberi grazie alla scelta consapevole di altrettanti clienti.