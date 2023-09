Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Martedì 20 settembre prossimo parte la prima edizione del Contest Nazionale “Germoglia la tua idea” promosso dal portale naturalmentetipico.it. La partecipazione al contest, totalmente gratuita, è aperta a chiunque, persona fisica o impresa, che abbia una idea di business legata al food e beverage. Per partecipare sarà necessario compilare la scheda progetto e la scheda di partecipazione con le modalità che verranno sotto indicate.

Entrambe le schede vanno inviate, entro e non oltre il 20 novembre, per e-mail a info@naturalmentetipico.it. La scheda progetto verrà valutata da una giuria di esperti del settore. Al vincitore del contest verrà conferito in premio un piano di startup per il lancio della idea di business sul mercato. Il bando e la scheda di partecipazione al contest saranno pubblicati sulla pagina Facebook Naturalmentetipico.it (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063998322420&locale=it_IT) e sul sito www.naturalmentetipico.it. a partire dal 20 Settembre prossimo. Naturalmentetipico.it è una piattaforma che favorisce e promuove l’incontro tra domanda ed offerta di prodotti tipici italiani. Il portale nasce dalla collaborazione tra Moccia Consulenze e Mc Comunicazione, co-founder sono Vincenzo Bisogno e Giovanni Moccia.