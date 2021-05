Giffoni Valle Piana, inaugurata la nuova filiale di Banca Campania Centro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Inaugurata la nuova filiale di Banca Campania Centro a Giffoni Valle Piana. Situata in via Francesco Spirito, dotata di ambienti moderni e funzionali, la nuova filiale è stata concepita per diventare un punto di riferimento per tutti i soci e clienti dell’area dei picentini, in linea con la mission di ascolto del territorio e della compagine sociale che caratterizza da 107 anni l’attività di Banca Campania Centro. “Siamo davvero entusiasti di questa nuova sede” – ha sottolineato dopo il consueto taglio del nastro il presidente della cooperativa di credito, Camillo Catarozzo – “Il territorio dei picentini è sempre stato molto attivo e vicino ai nostri valori. Abbiamo realizzato una struttura moderna e pronta all’attività bancaria dei prossimi anni, con uno sportello multifunzionale, e una capacità di accoglienza idonea ad un’area geografica dinamica e in espansione dal punto di vista imprenditoriale e professionale”.

Un concetto ripreso anche dal direttore di Banca Campania Centro Fausto Salvati che, nel ricordare l’ultimo anno di attività della banca, caratterizzato da numeri positivi (l’esercizio 2020 si è chiuso con un utile di 1,3 milioni di euro, il Patrimonio salito a oltre 120 milioni di euro e un indice di solidità, il famoso CET1, al 23,86%, quasi il doppio della media nazionale del sistema bancario italiano) ha voluto ribadire la vicinanza della Banca ai territori, alle famiglie e alle imprese. Banca Campania Centro ha infatti proposto una serie di iniziative, durante tutto il periodo Covid, pensate proprio per supportare persone e aziende.

“La nuova sede di Giffoni rappresenta un momento importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento” – spiega Salvati – “L’obiettivo è offrire un ambiente rinnovato e più moderno, con spazi adatti alle nuove esigenze di soci e clienti. La nostra attenzione alla zona dei Picentini è quotidiana, sia per il servizio che per l’assistenza, perché è un territorio al quale teniamo particolarmente”.

Il responsabile di filiale di Giffoni Vincenzo Palmentieri ha ricordato la presenza di Banca Campania Centro sul territorio: “La nostra banca è storicamente vicina all’area dei picentini. Con questa nuova sede abbiamo confermato ulteriormente il nostro ruolo propositivo e attivo. Un ruolo che ci vede sempre in prima linea nel proporre iniziative virtuose che possano dare benefici ai luoghi in cui operiamo”.

Oltre al presidente Catarozzo e al direttore generale Salvati, hanno preso parte al taglio del nastro e alla benedizione di Don Alessandro Bottiglieri anche il Sindaco del comune giffonese Antonio Giuliano e alcuni membri del consiglio di amministrazione della Banca.

“Banca Campania Centro si è sempre distinta per vicinanza, disponibilità, professionalità. Si è creato un forte legame tra i dirigenti con il tessuto sociale economico e culturale cittadino – ha detto il Sindaco Giuliano -. La nuova sede della Banca rappresenta un momento importante per la nostra comunità in un’area geografica, una realtà che si contraddistingue, non solo il Campania ma nel mondo, per la cultura con il Giffoni Film Festival, e per un’importante vocazione agricola, con prodotti tipici di eccellenza. Banca Campania Centro ha accompagnato questo processo di crescita, stando vicino alle istituzioni e contestualmente seguendo l’evoluzione economica e culturale.” L’inaugurazione della nuova filiale di Giffoni Valle Piana conferma ancora una volta la vocazione per lo sviluppo economico dei territori di Banca Campania Cento. Una cooperativa di credito sempre attenta a fornire ai propri soci servizi e proposte di qualità e valorizzare i luoghi in cui opera con entusiasmo e passione.