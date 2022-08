Il gruppo “Smet” compie 75 anni: parla Domenico De Rosa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Gruppo SMET taglia il traguardo dei 75 anni, a coronamento di un lungo percorso di crescita, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale grazie al quale oggi è l’operatore logistico intermodale leader a livello europeo. Il Gruppo, fondato a Salerno nel 1947, ha oggi dimensioni internazionali. Nel 2021 ha raggiunto un fatturato aggregato di 450 milioni di Euro, dispone di un parco veicolare di 5.500 unità, da lavoro a più di 2.000 persone tra dipendenti diretti e indiretti ed opera con più di 30 sedi operative dislocate in Italia e in Europa.“L’innovazione e l’attenzione per l’ambiente sono da sempre nelle nostre corde. Ne è prova la svolta green, che abbiamo effettuato in largo anticipo sui tempi – ha dichiarato il CEO Domenico De Rosa – Già a metà degli anni ’90 abbiamo iniziato a contribuire concretamente allo sviluppo dell’intermodalità marittima e ferroviaria, che è il futuro del trasporto merci. In anni più recenti abbiamo dato seguito a questo percorso con l’ingresso in flotta dei primi veicoli alimentati con carburanti alternativi al diesel: prima di tutto il gas metano liquido, oggi il biogas, in un prossimo futuro l’alimentazione elettrica e l’idrogeno”.Ed ha concluso: “Il nostro 75° anniversario ricorre in un momento storico particolare, caratterizzato da un quadro geopolitico che non ha precedenti e che certamente non favorisce gli investimenti delle aziende, in tutti i comparti produttivi. Ciò nonostante, il Gruppo SMET festeggia questa importante ricorrenza confermando tutti gli investimenti programmati: continuiamo ad investire a favore della decarbonizzazione del trasporto su strada e a beneficio del processo di transizione ecologica”.I 75 anni del Gruppo SMET verranno celebrati il prossimo 4 agosto. Ad accogliere clienti e stakeholder presso Spa Easy Fuel in Via Cappello Vecchio a Salerno ci saranno le tre generazioni della famiglia De Rosa: il fondatore Domenico De Rosa Senior, il Cavaliere del Lavoro Luigi De Rosa – al quale si deve l’internazionalizzazione del business e la prima caratterizzazione specialistica dell’azienda – e l’attuale Presidente e Amministratore Delegato Domenico De Rosa Junior.