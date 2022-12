Gruppo Smet: la flotta è sempre più green

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prosegue l’impegno del Gruppo SMET per la definizione di un nuovo paradigma, più sostenibile ed efficiente, nel mondo del trasporto. A breve faranno infatti il loro ingresso in flotta i veicoli elettrici Nikola Tre BEV, innovativi e altamente tecnologici, nati dalla partnership tra IVECO e Nikola Corporation.

Il Gruppo SMET ha intrapreso il suo percorso verso le zero emissioni con grande anticipo sui tempi. Risale infatti alla metà degli anni ’90 la scelta di favorire una mobilità delle merci sempre più sostenibile e multicanale, promuovendo lo sviluppo dell’intermodalità marittima e ferroviaria. Dal 2014 ai servizi intermodali si affianca il graduale rinnovamento ed efficientamento della flotta, con l’arrivo dei nuovi veicoli ad alimentazione alternativa costruiti da IVECO: prima i mezzi alimentati a LNG, quindi il biogas, oggi l’elettrico e in un prossimo futuro l’idrogeno. “L’arrivo dei veicoli elettrici Nikola Tre BEV conferma la nostra volontà di investire nella decarbonizzazione dei trasporti, seguendo un modello che si distanzia da politiche energetiche troppo aggressive e che si caratterizza invece per l’attenzione alla sostenibilità non solo in termini ambientali ma anche in termini economici – ha dichiarato Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET – A nostro avviso questo modello può essere declinato esclusivamente coniugando all’intermodalità marittima e ferroviaria l’utilizzo dei mezzi a trazione alternativa”.

Il Nikola Tre BEV è il mezzo ideale per le applicazioni a medio-lungo raggio, come le consegne hub-to-hub e il trasporto regionale, tenendo conto del chilometraggio si può incrementare ricaricando la batteria all’occorrenza. Il veicolo, con un passo di 4.021 mm, è dotato di 9 batterie che offrono complessivamente una riserva di energia fino a 738 kWh, per un’autonomia di circa 500 km. Per una ricarica da 175 kW servono solo 162 minuti.

Per ottimizzare l’esperienza di guida, ogni dettaglio nella cabina del Nikola Tre BEV è progettato per migliorare la vita a bordo con un ambiente spazioso e ben organizzato, ricco di dotazioni comfort e di funzionalità avanzate. Il sistema di infotainment è basato sulla tecnologia operativa proprietaria di nuova generazione di Nikola che integra funzioni di infotainment e navigazione, oltre a comandi per tutte le funzionalità del veicolo. La marcia straordinariamente fluida e la silenziosità dell’ambiente arricchiscono ulteriormente l’eccellente esperienza di guida, che renderà il Nikola Tre uno dei veicoli preferiti dagli autisti di tutta Europa.