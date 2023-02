Il Gruppo Smet al Fruit Logistic di Berlino: parla De Rosa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Gruppo SMET è tra i protagonisti del Fruit Logistic, che si terrà a Berlino dall’8 al 10 febbraio 2023. Fruit Logistic, salone leader nel settore ortofrutticolo fresco e trampolino verso il mercato globale, presenterà ai partecipanti molte delle innovazioni che stanno rapidamente emergendo in tutti gli ambiti del settore: dallo sviluppo di sementi, frutti e verdure, fino all’imballaggio e all’automazione. Particolare attenzione sarà focalizzata sul comparto della logistica grazie al Logistics Hub, nell’ambito del quale si tratterà di argomenti relativi alla logistica del freddo internazionale. Il mercato dell’ortofrutta fresca è un business globale; anche se la qualità e la logistica hanno già raggiunto un livello elevato, i nuovi sviluppi presentano sempre nuove sfide da superare anche grazie alle nuove tecnologie, che consentono il raggiungimento di sempre nuovi traguardi. Si discuterà, oltre dei classici segmenti logistici di trasporto e magazzinaggio, anche di robotica, di intelligenza artificiale e droni merci, come frontiere di un’industria innovativa, sostenibile e a prova di futuro. “Il Fruit Logistic è un’occasione di importanza globale – ha sottolineato Domenico De Rosa, Ceo del Gruppo SMET - in cui saremo protagonisti anche perché, negli ultimi anni, l’Italia è stato il Paese più rappresentato all’interno della fiera. È il momento di giocare una partita importante per rafforzare una vera leadership europea del settore. Ci sono ottimi segnali, soprattutto per il comparto della logistica che, inutile dirlo, rappresenta il motore della catena produttiva di ogni azienda in un Paese”.