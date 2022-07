Hub del Freddo a Battipaglia, mercoledì la firma del protocollo d'intesa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mercoledì mattina, 27 luglio, alle ore 10, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, in via Allende, Antonio Costantino, presidente Confagricoltura Salerno, e Antonio Visconti, presidente Asi Salerno, firmeranno il protocollo di intesa per il master plan dell’hub del freddo che sorgerà a Battipaglia.



Sarà l’occasione per illustrare alla stampa questo importante step, che fa seguito al piano di fattibilità illustrato a fine marzo, e che prelude alla realizzazione del primo hub del freddo per i prodotti agricoli e del food nell’Italia meridionale.