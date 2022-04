Salute e sociale: nasce “Hygieia”, la Mutua di Banca Campania Centro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Hanno preso il via le attività dell’Associazione Mutualistica Hygieia, promossa da Banca Campania Centro e aderente al Comipa (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza), con l’obiettivo di offrire alla compagine sociale e ai clienti servizi relativi ai settori sociosanitario, di fruizione del tempo libero e di assistenza alla famiglia.

Hygieia attraverso la speciale Carta Mutuasalus mette a disposizione una rete nazionale e locale di professionisti, centri sanitari di eccellenza in tutta Italia, presso i quali rivolgersi. Sono previste iniziative sul territorio sui temi della salute e del sociale, come campagne e giornate di prevenzione sanitaria, attivate con strutture che hanno aderito. Per i soci della Mutua possono essere erogati sussidi economici alla famiglia e alla persona.

“Quella di Banca Campania Centro è la prima mutua nata nel Mezzogiorno, a testimonianza dell'attenzione verso la salute e il benessere della sua comunità di riferimento nello spirito identitario del credito cooperativo che persegue il miglioramento delle condizioni di vita dei soci - sottolinea il Presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo - Mi aspetto un’ampia partecipazione da parte di soci e clienti in quanto Hygieia non interverrà solo nell’ambito della salute, ma si occuperà anche di tempo libero e di attività sociali. La Mutua rappresenta un’istituzione importante a vantaggio della comunità in cui operiamo”.

“La nascita della Mutua è un segnale importante oltre che una risorsa sia per i soci e clienti di Banca Campania Centro sia per il territorio – evidenzia il Presidente di Hygieia Virgilio Vestuti – La Mutua si pone come un punto di riferimento sui temi della salute e del sociale in provincia di Salerno. Tutti gli interessati possono contattare i nostri recapiti per conoscere vantaggi, convenzioni e benefici dell’iscrizione alla stessa”.