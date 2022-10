“Idee Cooperative”: la presentazione del progetto alla Camera di Commercio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il ruolo delle cooperative di comunità come modello di innovazione sociale e creazione di nuove opportunità lavorative. È questo il tema del convegno organizzato da Banca Campania Centro e Confcooperative Campania Comitato Territoriale di Salerno presso la Camera di Commercio di Salerno, sede di rappresentanza di via Roma, 29, in programma giovedì 13 ottobre alle ore 17:00.

In occasione dell’evento “Idee Cooperative: il ruolo delle cooperative di comunità per il rilancio dei territori”, sarà lanciato il contest “IDEE COOPERATIVE”, uno dei primi a livello nazionale di questo genere, finalizzato a stimolare in provincia di Salerno, e in particolare nei piccoli centri, la costituzione di cooperative di comunità. Nell’ambito del convegno “Idee Cooperative” sarà, inoltre, illustrato da Confcooperative Campania Comitato Territoriale di Salerno “COOPEN”, un progetto pilota di cooperazione innovativa e tecnologica per le aziende agricole.

Al convegno interverranno il Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, il Presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo, il Direttore Generale di Banca Campania Centro Fausto Salvati, il Presidente di Confcooperative Campania Comitato Territoriale di Salerno Salvatore Scafuri e il Presidente di Confcooperative Habitat Campania Antonio Gesummaria. A seguire sono previste le testimonianze dei referenti delle cooperative di comunità del territorio, che racconteranno le loro case history. L’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni e stakeholder territoriali.