Inaugurata la nuova sede di Deaform, la sala conferenza è ad uso gratuito

Si è tenuta venerdì sera, alla presenza di importanti personalità della formazione e delle istituzioni, l’inaugurazione del nuovo polo della formazione campana. Deaform, punto di riferimento delle imprese della provincia di Salerno per la formazione autofinanziata, ha infatti effettuato il simbolico taglio del nastro dei nuovi spazi. «Dopo 15 anni, abbiamo deciso di puntare a diventare il principale ente di formazione di Salerno», le parole di Daniele Camicia, direttore dell’Ente formativo, taglio del nastro.

L’inaugurazione della nuova sede, uno spazio dotato di tre aule, per circa 100 metri quadrati complessivi, un moderno laboratorio meccatronico, di circa 60 metri quadrati, e una sala convegni, di circa 140 metri quadrati, rappresenta un passo importante per Deaform: «Con circa 2.500 aziende che seguiamo, abbiamo inaugurato una sede di 700 metri quadrati pronta per ospitare nuovi corsi di formazione e nuove opportunità per le aziende - ha spiegato Camicia - Il 2023 si è concluso con oltre 5 milioni di euro di bandi vinti per la formazione aziendale e con questa nuova sede puntiamo al raddoppio già per il 2024. Si è ingrandito lo staff, puntando molto sulla tecnologia e sulla digitalizzazione della formazione, proprio per diventare il primo brand formativo della provincia».

Uno spazio per offrire più servizi, ma anche per essere più vicini al mondo produttivo e alle persone. La sala conferenze, come annunciato nel corso della presentazione, sarà resa gratuitamente disponibile a chiunque ne farà richiesta. «In questo modo - ha spiegato il Direttore di Deaform - si aiutano le aziende a crescere e, quindi, cresciamo anche noi». Nel laboratorio meccatronico, poi, si terranno corsi base per la manutenzione dei propri veicoli, a due e a quattro ruote. Un progetto ancora embrionale, ma che coinvolgerà importanti realtà del settore meccanico. «Un ringraziamento doveroso va a tutti coloro i quali ci sono stati accanto in questi anni - ha concluso Camicia - e, in particolare, allo staff di Deaform, che è il vero valore aggiunto di questa azienda, costruita sul modello di una famiglia, incarnando i migliori valori umani che questa può offrire».