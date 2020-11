Cedi Sigma Campania: inaugurato il nuovo supermercato a Colliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Inaugurato a Colliano (SA) un nuovo punto vendita a insegna Sigma del Gruppo Del Fiume, storico socio della Ce.Di. Sigma Campania S.p.a. Il moderno supermercato, aperto il 29 ottobre scorso e dotato dei più evoluti servizi per ottimizzare la customer experience, si sviluppa su 800 mq e propone un vasto assortimento di 10 mila referenze, tra cui spicca un’ampia offerta di private label. “La decisione di aprire un nuovo punto vendita - afferma Antonio Del Fiume, imprenditore e storico socio di Sigma - in una fase congiunturale non certo facile dal punto di vista imprenditoriale per il paese e per il nostro territorio, è un segnale forte di fiducia, impegno e responsabilità sociale e ambientale, che abbiamo voluto dare a tutta la comunità. A cominciare dalla ricaduta occupazionale del supermercato, che garantirà lavoro a 15 addetti, nel rispetto di un modello di sviluppo sostenibile”. Lo store, ubicato all’interno del centro commerciale La Macchia, presenta un layout che salta all’occhio per il suo allestimento moderno, dai colori caldi e di forte appeal - concepito per esprimere al meglio i valori di prossimità che caratterizzano l’insegna - e si contraddistingue per unachiara segnalazione dei reparti e delle offerte. L’obiettivo della nuova apertura è dunque offrire ai clienti l’opportunità di un’esperienza d’acquisto conveniente, piacevole, veloce e legata alla tradizione del territorio. L’assortimento del nuovo supermercato Sigma è esteso e diversificato. Ampio spazio è stato riservato ai reparti ortofrutta, gastronomia, freschi e freschissimi con particolare focus sulle eccellenze agricole locali, punto di forza del negozio insieme alla proposta del reparto macelleria con carni provenienti da filiere di allevamento controllate e certificate. Il 10% dell’offerta è rappresentato dalla marca del distributore: accanto alla gamma mainstream Sigma, si distinguono le linee specialistiche trasversali alle insegne del Gruppo D.IT, ovvero Gusto&Passione, Equilibrio&Piacere e Verde Mio, che garantiscono alta qualità al giusto prezzo, per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti i consumatori, anche quelli più esigenti. Dotato di un ampio parcheggio, il negozio conta 4 casse con sistemi intelligenti di avanzamento delle code e offre il servizio “click & collect”, importante progetto codificato a livello nazionale con sistema di Crm studiato per migliorare il servizio e creare delle community su cui individuare azioni promozionali ad hoc. La vocazione hi-tech del nuovo Sigma non finisce qui: per i prezzi, il retailer campano ha optato per le etichette digitali, preferite al tradizionale cartoncino. Una scelta green confermata dall’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per alimentare il punto vendita anche con l’installazione di pannelli solari. La nuova apertura rappresenta un passo importante per il retailer, in un anno caratterizzato dalla pandemia che ha generato il lockdown della scorsa primavera, mettendo a dura prova la tenuta del sistema distributivo nazionale. E di fatto, tra le imprese che hanno saputo rispondere al meglio a questo inedito contesto c’è proprio D.IT-Distribuzione Italiana, gruppo multinsegna e multibrand che coinvolge Sigma, Sisa e Coal e di cui Cedi Sigma Campania fa parte. Non a caso, nel progressivo anno a giugno 2020, la Centrale ha incassato una performance a doppia cifra (+19,9% a valore nel canale Iper+Super+Libero Servizio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), che l’ha collocata al secondo posto assoluto per trend di crescita nel panorama distributivo nazionale. Una posizione riconfermata ad ottobre, grazie ad un +13,7%. “In particolare, i negozi di vicinato hanno svolto nei primi mesi dell’anno un ruolo strategico – afferma Vincenzo Gargano, Consigliere di D.IT e di Cedi Sigma Campania – che siamo certi continueranno a ricoprire anche in futuro. Un trend che vede protagonista anche il Gruppo Del Fiume, grazie all’adesione ad una realtà in forte sviluppo quale è Sigma Campania, particolarmente attenta, oggi più che mai, all’implementazione di nuovi servizi per la propria rete di punti di vendita ad insegna Sigma, con speciale riguardo a quelle innovazioni tecnologiche che ben si sposano con i valori della tradizione e della qualità, tipiche della mission aziendale”.