Indennità del personale del servizio 118: verso l'accordo integrativo regionale, parla De Luca

Verso l'ultimazione, il lavoro in relazione alla vertenza sulle indennità del personale del servizio 118 in Campania. Com’è noto la Regione ha lavorato in questi giorni ad alcune ipotesi, in un contesto di legittimità degli atti, che potrebbero risolvere la vicenda.

E’ in corso una interlocuzione con la Procura regionale della Corte dei Conti, e nel contempo, nell’ambito dell’apposito tavolo di concertazione, è in corso di definizione il nuovo Accordo integrativo regionale.

Parla il presidente Vincenzo De Luca